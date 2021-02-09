На Белорусскую атомную электростанцию прибыли европейские эксперты в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии. Эксперты пробудут на станции до 10 февраля.
"Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции… Эксперты будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля", — сказано в сообщении ведомства.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.