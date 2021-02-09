Европейские эксперты прибыли на БелАЭС

На Белорусскую атомную электростанцию прибыли европейские эксперты в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии. Эксперты пробудут на станции до 10 февраля.