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Сенат перенёс дату рассмотрения импичмента Трампу

Мир » Северная Америка » США и Канада

Импичмент президента, который уже оставил свой пост, является беспрецедентным для американской судебной системы.

Сенат перенёс дату рассмотрения импичмента Трампу

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что импичмент Дональду Трампу является неконституционным. Согласно его аргументам, поскольку сроки президентских полномочий Трампа уже истекли, то и процесс отстранения его от власти теряет смысл.

Мнения сенаторов по этому поводу разделились. 55 проголосовали против инициативы Рэнда Пола, 45 поддержали. Большинством голосов Сенат признал судебный процесс соответствующим конституции.

Сенаторы определились с расписанием судебного процесса. У сторон обвинения и защиты будет две недели на подготовку и письменное изложение своих позиций и аргументов.

В связи с этим судебный процесс по обвинению Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу возобновится с 9 февраля, сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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