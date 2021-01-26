Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост главы Минфина

Джанет Йеллен стала первой женщиной — министром финансов США. Ранее она была руководителем Федеральной резервной системы США.

Джанет Йеллен — известный американский экономист, почётный член Британской академии. Профильный комитет Сената рекомендовал её кандидатуру на пост главы Минфина США. Голосование проходило в прямом эфире, трансляция велась на сайте Сената. Йеллен удалось набрать необходимое количество голосов (50% + 1 голос).

В ближайшее время Джанет Йеллен будет приведена к присяге в качестве министра финансов США. Таким образом, она станет первой женщиной, занявшей этот пост.

С 2014 по 2018 годы Джанет Йеллен возглавляла Федеральную резервную систему, выполняющую в США функции центрального банка. А с 2010 по 2014 годы она занимала пост заместителя председателя Совета управляющих ФРС США.

Ранее сообщалось, что 67-летний генерал Ллойд Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. О его назначении стало известно 7 декабря. В администрации Барака Обамы генерал Остин возглавлял Центральное командование США.