Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Создание человекоподобных роботов встаёт на поток
Вечерние беспорядки в Нидерландах: задержаны более 150 человек
ЕС отказался далее поддерживать Хуана Гуайдо
Китай солидарен с Россией: США не должны лезть в чужие дела
Михалков о протестах: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"
Пушков объяснил, на что Байден прозрачно намекает Путину
"Скучно, девочки!": Путин высказался о "своём" дворце
Генсек ООН призвал мир к заключению нового глобального соглашения
Алексей Панин тайно женился

Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост главы Минфина

Мир » Северная Америка » США и Канада

Джанет Йеллен стала первой женщиной — министром финансов США. Ранее она была руководителем Федеральной резервной системы США.

Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост главы Минфина

Джанет Йеллен — известный американский экономист, почётный член Британской академии. Профильный комитет Сената рекомендовал её кандидатуру на пост главы Минфина США. Голосование проходило в прямом эфире, трансляция велась на сайте Сената. Йеллен удалось набрать необходимое количество голосов (50% + 1 голос).

В ближайшее время Джанет Йеллен будет приведена к присяге в качестве министра финансов США. Таким образом, она станет первой женщиной, занявшей этот пост.

С 2014 по 2018 годы Джанет Йеллен возглавляла Федеральную резервную систему, выполняющую в США функции центрального банка. А с 2010 по 2014 годы она занимала пост заместителя председателя Совета управляющих ФРС США.

Ранее сообщалось, что 67-летний генерал Ллойд Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. О его назначении стало известно 7 декабря. В администрации Барака Обамы генерал Остин возглавлял Центральное командование США.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Создание человекоподобных роботов встаёт на поток
Вечерние беспорядки в Нидерландах: задержаны более 150 человек
ЕС отказался далее поддерживать Хуана Гуайдо
Китай солидарен с Россией: США не должны лезть в чужие дела
Михалков о протестах: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"
Пушков объяснил, на что Байден прозрачно намекает Путину
"Скучно, девочки!": Путин высказался о "своём" дворце
Генсек ООН призвал мир к заключению нового глобального соглашения
Алексей Панин тайно женился
Меркель и Байден провели телефонные переговоры
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Происшествия
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Кремль
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Новости Украины
Украина скорбит. Скончался Игорь Ахметов
Любовь Степушова Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме Любовь Степушова Василий Амирджанов В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу Василий Амирджанов Олег Артюков Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле Олег Артюков
Комментарии
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Байден и Навальный могут уронить рубль
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Байден и Навальный могут уронить рубль
Байден и Навальный могут уронить рубль
Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО
Байден и Навальный могут уронить рубль
Журналист-международник: Донбасс стремится быть с Россией
Байден и Навальный могут уронить рубль
Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников