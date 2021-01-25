Джозеф Байден вновь разрешил трансгендерам служить в армии США

После подписания указа, вновь разрешившего трансгендерам служить в армии, президент США Джозеф Байден встретился с новым главой Пентагона Ллойдом Остином.

Впервые директива, позволяющая трансгендерным людям проходить службу в американской армии, была подписана президентом США Бараком Обамой в 2016 году. Пришедший ему на смену Дональд Трамп обязал трансгендеров проходить службу в армии только с лицами того же пола, который был указан в документах при рождении.

"Президент Джозеф Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого", — сообщила в понедельник, 25 января, пресс-служба Белого дома.

По мнению президента США, "половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии", — добавили в Белом доме.

Президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис встретились сегодня с министром обороны США Ллойдом Остином. Ранее сообщалось, что 67-летний генерал Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. О его назначении стало известно 7 декабря. В администрации Барака Обамы генерал Остин возглавлял Центральное командование США.