Азаров раскритиковал Тихановскую за слова о "победе"

С критикой в адрес Светланы Тихановской выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению Азарова, Тихановская после неуместного объявления "победы" больше не может считаться патриотом.

Напомним о сути ситуации: ранее Тихановская назвала "победой" отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии.

"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него всё под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего - и сделали это вместе", - написала Тихановская в Telegram.

Однако Азаров с такой позицией не согласен: дело в том, что спортивные события такого размаха — это не только вопрос престижа, но и вопрос рабочих мест.