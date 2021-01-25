С критикой в адрес Светланы Тихановской выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению Азарова, Тихановская после неуместного объявления "победы" больше не может считаться патриотом.
Напомним о сути ситуации: ранее Тихановская назвала "победой" отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии.
"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ.
Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него всё под контролем.
Это победа, потому что белорусы добились своего - и сделали это вместе", - написала Тихановская в Telegram.
Однако Азаров с такой позицией не согласен: дело в том, что спортивные события такого размаха — это не только вопрос престижа, но и вопрос рабочих мест.
"Тысячи сограждан Тихановской останутся или без работы, или без дополнительного заработка. Бюджет не пополнится налогами, которые можно было бы пустить либо на социальную сферу, либо на крупные инфраструктурные проекты, например.
То есть, если не она президент, то хоть трава не расти? И после этого она смеет называть себя патриотом?" — написал Азаров в Facebook.
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