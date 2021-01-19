Сборная Белоруссии сыграет на ЧМ-2021, несмотря на отмену

Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков рассказал об участии национальной команды в чемпионате мира-2021. По его словам, сборная сыграет на турнире, несмотря на перенос из Минска.
Басков отметил, что в федерации уважают труд спортсменов, поэтому не собираются отбирать у них мечту выступить на чемпионате мира.
"Не имеем морального права действовать так, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду", — приводит пресс-служба ФХБ слова Баскова.
Сборная Белоруссии должна выступить в группе А против команд России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.
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