Сборная Белоруссии сыграет на ЧМ-2021, несмотря на отмену

Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков рассказал об участии национальной команды в чемпионате мира-2021. По его словам, сборная сыграет на турнире, несмотря на перенос из Минска.

Басков отметил, что в федерации уважают труд спортсменов, поэтому не собираются отбирать у них мечту выступить на чемпионате мира.

"Не имеем морального права действовать так, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду", — приводит пресс-служба ФХБ слова Баскова.

Сборная Белоруссии должна выступить в группе А против команд России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.