Американская избирательная система архаична и неподконтрольна обществу, а также не имеет стандартов демократии.

С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на открытии весенней сессии парламента.

"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", — пояснил председатель Госдумы.