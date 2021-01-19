Американская избирательная система архаична и неподконтрольна обществу, а также не имеет стандартов демократии.
С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на открытии весенней сессии парламента.
"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", — пояснил председатель Госдумы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.