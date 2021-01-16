Пушков объяснил, что ждёт Украину после отказа от русского языка

Украина окончательно станет "провинцией Европы" после полного отказа от русского языка. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков.

"В Киеве принято окончательное решение стать безнадёжной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат", — написал политик в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее украинское правительство запретило сотрудникам сферы обслуживания общаться с клиентами на русском языке. Указ вступает в силу с 16 января.