Украина окончательно станет "провинцией Европы" после полного отказа от русского языка. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков.
"В Киеве принято окончательное решение стать безнадёжной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат", — написал политик в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее украинское правительство запретило сотрудникам сферы обслуживания общаться с клиентами на русском языке. Указ вступает в силу с 16 января.
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