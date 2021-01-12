Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил жителям США заменить президента Дональда Трампа в картине Криса Коламбуса "Один дома-2".

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома-2", то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съёмок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк", — написал политик в Twitter.