Президент Ирана назвал Трампа "нездоровым человеком"

Заявление по поводу беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия сделал иранский президент Хасан Роухани. Политик отметил, что Трамп "нездоровый человек", который "создаёт проблемы".

"Когда власть получает нездоровый человек, какие проблемы он создаёт как своей стране, так и всему миру", — подчеркнул Роухани, выступая на телевидении.

Далее политик сообщил: Трамп пришёл к власти на волне популизма и всего за четыре года вверг страну "в беду".

Напомним, что по итогам беспорядков у Капитолия известно о четырёх погибших. Ранее Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись мирно, но их это не убедило: правоохранителям пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.

Победителем в президентской гонке по-прежнему считается Джо Байден, передают СМИ Штатов. Мировое политическое сообщество крайне обеспокоено ситуацией в США, отмечая важность мирной передачи власти.