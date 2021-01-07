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"Позорные сцены в Конгрессе США": реакция европейских политиков

Мир

Мировое политическое сообщество обеспокоено по поводу "насильственных инцидентов в среду в Вашингтоне, округ Колумбия".

"Позорные сцены в Конгрессе США": реакция европейских политиков

Члены международного сообщества заявили о своем неприятии фактов насилия, зафиксированных в среду на Капитолийском холме США, где обе палаты Конгресса собирались подсчитать голоса на выборах, которые официально сделают демократа Джо Байдена следующим президентом, и того, что заседание было приостановлено из-за агрессивного вторжения сторонников Дональда Трампа.

"Позорные сцены в Конгрессе США, — прокомментировал события в Вашингтоне в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Соединенные Штаты защищают демократию во всем мире, и теперь жизненно важно, чтобы у них самих была мирная и упорядоченная передача власти".

"В глазах всего мира сегодня американская демократия выглядит осажденной", — заявил в свою очередь представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель, назвав произошедшее на Капитолийском холме "невидимым нападением на институты и верховенство права в американской стране".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его соотечественники "глубоко обеспокоены и опечалены нападением на демократию", произошедшим в США — ближайшем соседе и союзнике:

"Насилие никогда не сможет овладеть волей народа. Демократия в Америке должна сохраняться, и так оно и будет", — отметил Трюдо.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил уверенность, что "новое президентство Джо Байдена объединит американский народ".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "опечален" событиями в Вашингтоне:

"В таких условиях важно, чтобы политические лидеры внушали своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона", — говорится в заявлении, опубликованном его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком.

"Я опечален и обеспокоен сегодняшними событиями на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия", — заявил, в свою очередь, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир. — Соединенные Штаты являются одной из ведущих демократий в мире. Я думаю, что мир и уважение к демократическим процессам восторжествуют в нашей принимающей стране в этот критический момент".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал американские протесты "шокирующими" и призвал уважать результаты выборов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал уважать волю народа США:

"Насилие в отношении американских институтов-серьезное нападение на демократию", — заявил он.

Со своей стороны, МИД Турции призвал все стороны в США сохранять "сдержанность и благоразумие, решать внутриполитический кризис зрелым путем".

Автор: Ольга Лебедева
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