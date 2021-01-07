"Праздник демократии закончился": Косачёв - о ситуации в США

Своей точкой зрения касательно событий в Вашингтоне поделился через Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По мнению эксперта, демократия в США "захромала на обе ноги".

Косачёв отметил, что Штаты утратили право указывать другим странам курс развития демократии, а в целом события в Вашингтоне можно назвать "многослойными".

"У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоёв причин, выводящих людей на улицы… Глубже — так и не прояснённые зигзаги в подсчете голосов третьего ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги", — уверен Косачёв.

Также политик добавил, что "праздник демократии закончился", Штаты раскололись на две половинки. При этом силы сторон примерно равны, так что недовольство итогами выборов будет возникать в любом случае, вне зависимости от того, кто их выиграет.