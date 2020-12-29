Дело о "шапке из СССР": режим "декоммунизации Украины" набирает обороты

Необычный инцидент произошёл на Украине в городе Львове: полицейские задержали молодого человека, носившего шапку с советской кокардой. Данные приводит пресс-служба Национальной полиции города.

События развернулись следующим образом: молодой человек (как оказалось, житель Киева) в одном из кафе Львова был остановлен мужчиной, который оказался участником военных действий на Донбассе. Объектом критики стала шапка юноши — на ней была советская кокарда, которая по новому закону запрещена к демонстрации.

На место оперативно прибыли полицейские, которые объяснили юноше, что ношение шапки классифицируется как нарушение закона о "декоммунизации". Несмотря на заявления о том, что шапка была куплена на барахолке, а про закон он не знал, юношу обвинили в преступлении. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что ранее на Украине призывали "декоммунизировать аптечку": в частности, отказавшись от йода и зелёнки.