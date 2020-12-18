Жителей Украины призвали "декоммунизировать" аптечку

Жителям Украины посоветовали "декоммунизировать" аптечки и избавиться от "советчины". С таким призывом к ним обратилась экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

На своей странице в Facebook она написала, что популярные во времена Советского Союза лечебные средства не только бесполезны, но и опасны. В частности, горчичники не могут облегчить дыхание или избавить от кашля, но зато приводят к ожогам на коже.

Также Супрун рекомендует отказаться от использования йода и зелёнки, а неглубокие раны промывать водой. Также она сообщила об отсутствии доказательств эффективности оксолиновой мази, которую многие используют как средство защиты от простуды и гриппа. Эта мазь только блокирует носовой проход и усложняет дыхание, отметила Супрун.

Стоит напомнить, что в своё время на Украине Супрун дали прозвище "Доктор смерть".