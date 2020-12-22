Немецкий депутат: властями ФРГ нагнетается страх. Зачем — непонятно

Меры, которые вводят власти Германии для борьбы с распространением коронавируса, кажутся обычным немцам излишне жёсткими, а порой и вовсе непонятными. Об этом заявил депутат бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Выступая на канале "Россия 24", политик отметил: есть ощущение, что в правительстве нагнетают панику. Власти несколько странно работают с цифрами — например, говорят, что у 30 тысяч человек в день находят вирус с помощью тестов.

"За основу берётся цифра, сколько заражённых. Не беря во внимание, что количество протестированных людей увеличилось в десятки раз", — рассказал Гердт.

Также политик сообщил: хотелось бы надеяться на то, что позже станет ясно, зачем было настолько сильно запугивать людей.