Меры, которые вводят власти Германии для борьбы с распространением коронавируса, кажутся обычным немцам излишне жёсткими, а порой и вовсе непонятными. Об этом заявил депутат бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
Выступая на канале "Россия 24", политик отметил: есть ощущение, что в правительстве нагнетают панику. Власти несколько странно работают с цифрами — например, говорят, что у 30 тысяч человек в день находят вирус с помощью тестов.
"За основу берётся цифра, сколько заражённых. Не беря во внимание, что количество протестированных людей увеличилось в десятки раз", — рассказал Гердт.
Также политик сообщил: хотелось бы надеяться на то, что позже станет ясно, зачем было настолько сильно запугивать людей.
"Огромное ощущение у людей, что нагнетается обстановка, нагнетается страх. С какой целью — пока понять не можем.
Но, наверное, январь-февраль покажут, с какой целью это было", — уточнил Гердт.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.