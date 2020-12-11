Китайские власти задержали журналистку Bloomberg: обвинение серьёзное

Новости из Китая: по распоряжению властей страны задержана журналистка информационного агентства Bloomberg Фань Хацзэ. В редакции агентства не могут с ней связаться — известно только, что она находится под арестом.

По данным, которые поступили в Bloomberg, за Фань Хацзэ утром в понедельник, седьмого декабря (примерно в 6:30 по московскому времени) пришли неизвестные в штатском. Оказалось, что это сотрудники служб безопасности Китая, Хацзэ предъявили обвинение в "создании угрозы национальной безопасности".

В течение четырёх дней после её исчезновения Bloomberg запрашивал информацию о местонахождении Фань у правительства Китая и китайского посольства в Вашингтоне. В четверг, 10 декабря, удалось установить: Фань содержится под стражей по подозрению в участии в деятельности, угрожающей национальной безопасности.