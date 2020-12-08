Глава Нацразведки назвал самого сильного соперника США

Самый сильный соперник США — Китай, а не Россия. К такому умозаключению пришёл директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Выступая на канале Fox News, Рэтклифф подчеркнул: вопрос не в количестве и не качестве оружия, а в возможностях конкуренции в плане экономики. Естественно, что экономика Китая может доставить Штатам больше проблем, чем российская.

"Россия не может конкурировать так же, как Китай, с крупнейшей экономикой мира — Соединёнными Штатами. Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия не входит в первую десятку. У Италии, Бразилии и штата Техас экономики крупнее, чем у России", — привёл данные Рэтклифф.

При этом Китай ещё и более хитро играет на информационном поле, уверен Рэтклифф: по его словам, у Китая есть некий план по достижению доминирующего положения.