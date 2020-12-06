Долгие годы США идентифицируют жителей Курил как японцев.
Об этом сообщила газета Hokkaido Shimbun. Издание обратило внимание на правила розыгрыша грин-карт, которые составлены Госдепартаментом США.
"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", — говорится в правилах.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.