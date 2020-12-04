Несмотря на все попытки властей "влюбить" россиян в рубль, желающих купить российскую валюту становится всё меньше. Ни бизнес, ни граждане не хотят слушать призывы ЦБ и заявления Эльвиры Набиуллиной, по привычке предпочитая доллар.
Как стало известно благодаря отчёту компании ING, уже доступному для всех желающих, ни стремительный "слив" доллара из резервов ЦБ, ни попытки укрепить рубль не принесли эффекта.
Власти смогли достичь лишь одной цели: "надавив" на подконтрольные компании, они сумели снизить долларовые "подушки" на их счетах.
Бизнес и граждане тем временем шли в противоположном направлении:
"Дедолларизация частного сектора оказалась наиболее серьёзным вызовом, и до сих пор желания уменьшать долларовые активы не наблюдается ни у банков, ни у нефинансовых корпораций, ни у домохозяйств", — резюмируют в ING.
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