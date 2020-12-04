Власти не смогли вернуть веру россиян в рубль

Несмотря на все попытки властей "влюбить" россиян в рубль, желающих купить российскую валюту становится всё меньше. Ни бизнес, ни граждане не хотят слушать призывы ЦБ и заявления Эльвиры Набиуллиной, по привычке предпочитая доллар.

Как стало известно благодаря отчёту компании ING, уже доступному для всех желающих, ни стремительный "слив" доллара из резервов ЦБ, ни попытки укрепить рубль не принесли эффекта.

Власти смогли достичь лишь одной цели: "надавив" на подконтрольные компании, они сумели снизить долларовые "подушки" на их счетах.

Бизнес и граждане тем временем шли в противоположном направлении:

на Мосбирже на доллар приходится 83% всех сделок по валютным торгам;

объем нетто-покупок валюты на валютном рынке РФ в рамках сделок спот в третьем квартале составил 37 млрд рублей;

по данным экспертов банка "Русский стандарт", в среднем чек одной валютообменной операции в долларах в сентябре составил 78 203 руб.