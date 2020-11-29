В Минске задержали члена основного состава Координационного совета, оппозиционера и экономиста Дмитрия Крука.
Об этом рассказал пресс-секретарь КС Антон Родненков.
Напомним, в субботу, 29 ноября, в Минске прошла несанкционированная акция протеста под названием "Марш соседей". Оппозиция призвала активистов собираться в небольшие группы в микрорайонах, а затем двигаться к центру столицы.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?