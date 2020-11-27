Сербия стала "одной большой Covid-больницей"

Сербия продолжает бить антирекорды по заболеваемости Covid-19.

По данным на сегодняшний день, в стране заболели коронавирусом 7780 человек. В больницах не хватает мест, в связи с этим сербские власти приняли решение переводить выздоравливающих пациентов во временные "ковидные” госпитали.

"Сербия сейчас представляет собой одну большую ковид-больницу”, — заявил сербский эпидемиолог Предраг Кон на пресс-конференции кризисного штаба по борьбе с Covid-19, транслировавшейся по национальному телевидению.

По его мнению, столь высокий рост заболеваемости обусловлен тем, что почти половина населения страны не соблюдает масочный режим. Ранее президент Сербии Александр Вучич оценил эпидемиологическую обстановку в стране как "крайне тяжелую, приближающуюся к катастрофической”.