Провал выходного дня: на Украине раскритиковали новый карантин

Введённый властями Украины "карантин выходного дня", который ранее критиковали как жители, так и управленцы многих городов, снова в центре скандала. На этот раз о неэффективности меры заявили эксперты Госпотребслужбы Киева.

По данным, которые приводит канал "Украина 24", глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил следующее: уже в ближайшее время нужен тотальный локдаун по всей стране, а меры вроде "карантина выходного дня" никак не способствуют улучшению обстановки.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", — высказал свою точку зрения Рубан.

Напомним: недавно заместитель главы Офиса президента Украины сообщил прессе, что оценивать эффективность новой меры пока рано, этим займутся после 29 ноября 2020 года.