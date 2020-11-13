Эксперт о том, сработает ли украинский "карантин выходного дня"

Решение о "карантине выходного дня" вызвало недовольство не только у простых граждан Украины, но и у представителей Верховной рады. Против нововведения выступила депутат от партии "Слуга народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Напомним суть нового варианта карантина: с полуночи пятницы до полночи понедельника будут закрыты практически все заведения, кроме аптек, продуктовых и ряда других. Кафе, ресторанам и барам разрешат работу только в режиме "на вынос".

Насколько эффективна такая мера, рассказывает Ян Власов, доктор медицинских наук, невролог, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов. Только на "Правде. Ру".

Просчёт Киева: подобные меры работают только комплексно

Любые карантинные меры, отмечает эксперт, помогут только в том случае, если делаются комплексно. К примеру:

первое — маски;

второе — перчатки;

третье — социальная дистанция;

четвёртое — запрет на работу "ночных" учреждений;

пятое — "уход" от очередей, массовых мероприятий и прочего.

"Когда это комплекс мероприятий, тогда они дают эффект. Именно в комплексе. Потому что проводить каждое мероприятие отдельно бессмысленно. Нет каких-то единичных мероприятий, которые сами по себе дадут эффект", — отмечает Власов.

Необходим, уверен эксперт, или очень жёсткий карантин, когда никто никогда никуда из своего дома не выходит, либо комплекс мероприятий — это более демократично, но их много.

Принятие одного-единственного мероприятия, "карантина выходного дня", — это даже не полумера, это часть меры. Этот шаг оправдан лишь в том случае, если во все последующие дни действуют остальные мероприятия.

"В комплексе мера будет работать, это, наверное, оправдано, если там ситуация ухудшается. Система здравоохранения на Украине на сегодня не в лучшем виде. Но если это сделано как некая полумера, чисто популистская, она не имеет ни смысла, ни значения, и, безусловно, будет только раздражать граждан", — резюмирует Власов.

Специально для сайта "Правда. Ру".