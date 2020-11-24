Во Франции депутаты назвали карантин "архаикой" и предложили новый план

Французские депутаты, представляющие в парламенте партию "Непокорённая Франция", не только раскритиковали текущие действия властей в связи с коронавирусом, но и предложили новый план.

По данным информагентства Agence France-Presse, в "Непокорённой Франции" недовольны "психологическим насилием", к которому ведёт карантин. Все варианты, в которых применяется карантин, депутаты "НФ" назвали "архаичным решением".

"Невозможно представить себе общество, которое живёт от карантина к карантину и находится в заточении через регулярные периоды времени", — рассказал лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Предложение партии довольно простое — понять суть помогут всего несколько пунктов: