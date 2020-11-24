"Шведская стратегия" провалилась: эксперт - о "пугающей" речи Лёвена

22 октября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил по телевидению, обратившись к нации. По мнению политика, людям стоит серьёзнее отнестись к рекомендациям властей: ситуация критическая и влияет "на то, кто останется в живых, чтобы встретить Рождество".

"Мои слова могут показаться резкими, брутальными, но на самом деле они настолько резки и брутальны, насколько жестока реальность", — рассказал стране Лёвен.

Обращение Лёвена вызвало неоднозначную реакцию шведов, например, журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин рассказала, что за 30 лет работы не припомнит такого же выступления. Выглядело всё это откровенно пугающе.

Не пора ли нашим властям сделать что-то подобное, "попугать" население? Рассказывает Федот Тумусов, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья в ГД. Только на сайте "Правда. Ру".

"Шведская стратегия" провалилась

"В Швеции немного другой почерк был: они делали упор на коллективный иммунитет, на то, что все переболеют и тогда будет коллективный иммунитет. Они придерживались с самого начала такой стратегии. Но жизнь показала её несостоятельность", — рассказывает Тумусов.

Теперь властям, по мнению эксперта, остаётся лишь менять стратегию на 180 градусов, пытаться защитить население иными способами. В России "запугивание" применять не стоит.

"Конечно, ситуация очень тяжелая. Я думаю, что всё равно выбирают из двух зол одно, чтобы не всё сразу обрушить, а всё-таки экономику спасти, уповают на сознательность, ответственность и понимание гражданами серьёзности ситуации", — резюмирует Тумусов.

﻿Специально для сайта "Правда. Ру".