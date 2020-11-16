Печальные новости для белорусской политической элиты: санкционные списки ЕС в скором времени снова будут расширены. Об этом рассказала Светлана Тихановская, лидер оппозиции страны.
По данным Тихановской, в список занесут свыше 145 фамилий в дополнение к тем 55, которые уже в нём. Санкции предусматривают классический "джентльменский набор": заморозку активов и запрет на перемещение по ЕС.
"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки.
С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим.
Плюс, ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", — высказалась Тихановская.
Также политик отметила, что готовятся и другие важные документы: оппозиция за рубежом планирует подать в суды жалобы на "международные расследования и созыв международного трибунала по преступлениям против человечности".
По материалам сайта ria. ru.
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