В ЕС расширят санкции против Белоруссии. Тихановская поможет

Печальные новости для белорусской политической элиты: санкционные списки ЕС в скором времени снова будут расширены. Об этом рассказала Светлана Тихановская, лидер оппозиции страны.

По данным Тихановской, в список занесут свыше 145 фамилий в дополнение к тем 55, которые уже в нём. Санкции предусматривают классический "джентльменский набор": заморозку активов и запрет на перемещение по ЕС.

"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс, ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", — высказалась Тихановская.

Также политик отметила, что готовятся и другие важные документы: оппозиция за рубежом планирует подать в суды жалобы на "международные расследования и созыв международного трибунала по преступлениям против человечности".

По материалам сайта ria. ru.