Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская должна понести наказание за расшатывание экономики республики и попытку силового захвата власти.

Ранее оппозиционер призвала европейские страны ввести санкции против белорусского бизнеса.

Такое мнение высказал глава "Союза левых сил" Украины Максим Гольдарб.

"Избранная" коллективным западом президентом Беларуси Тихановская требует от Европы усилить санкции против своей родины… Не вышло тупо, под кальку перевернуть страну — хотят продолжить уничтожением экономики и, как следствие, социальных гарантий, пакетов, возможностей. Пусть будет хуже, пусть все летит в тартарары — лишь бы захватить власть", — отметил политик.