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Король Таиланда впервые за 40 лет дал интервью

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон ответил на несколько вопросов британского журналиста об акциях протеста, который сейчас проходят в стране.

Монарх признал, что власти могут пойти на компромиссы и выполнить часть требований протестующих.

"Таиланд — это страна компромиссов", — отметил Ватчиралонгкон.

Примечательно, что это первое интервью короля Таиланда за последние 40 лет. Монарх отвечал на вопросы журналистов ещё когда был наследным принцем.

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