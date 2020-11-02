Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон ответил на несколько вопросов британского журналиста об акциях протеста, который сейчас проходят в стране.
Монарх признал, что власти могут пойти на компромиссы и выполнить часть требований протестующих.
"Таиланд — это страна компромиссов", — отметил Ватчиралонгкон.
Примечательно, что это первое интервью короля Таиланда за последние 40 лет. Монарх отвечал на вопросы журналистов ещё когда был наследным принцем.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.