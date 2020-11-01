Президент Украины Владимир Зеленский решился поздравить с победой украинского боксёра Александра Усика, который накануне одержал победу в поединке с британским бойцом Дереком Чисорой.
"Александр, это была крутая победа! Украина гордится", — написал украинский лидер в Facebook.
Ранее Усик делал заявления, за которые жители Украины неоднократно его критиковали. Например, боксёр признал российскую принадлежность Крымского полуострова.
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