Президент Украины Владимир Зеленский назвал недавний демарш Конституционного суда "заговором старых элит и олигархов".

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил часть положений закона "О предотвращении коррупции". Это повлекло обострение политической обстановки в стране.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни", — пояснил Зеленский.