Эксперт - о "дипломатии" Анкары: Турция считает себя мировой державой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона и других европейских лидеров в "поборничестве исламофобии", назвав их "фашистами".

Если проследить "путь дружбы" Турции, на текущий момент страна "поругалась" почти со всеми. Франция в частности и ЕС в целом, США, Россия — какова логика? В попытках выставить себя "могучим региональным игроком" Турция забыла о понятии "дипломатия"?

Специально для "Правды. Ру" ситуацию оценил Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований.

"Турция считает себя мировой державой"

"Турецкая республика проводит сейчас крайне активную внешнюю политическую линию. Эта линия базируется на убеждении: Турция является мировой державой, которая находится на равных с европейскими партнерами, с американскими, с Россией, со всеми остальными. Отсюда возникает конфликтность внешнеполитического курса", — рассказывает Аватков.

Такая линия — следствие того, что Турция переоценивает свои ресурсы и считает, что готова работать на несколько "фронтов". В частности, подразумевается проактивная внешняя политика в отношении Европы, в отношении Ближнего Востока, постсоветского пространства, уверен эксперт.

Векторы турецкой политики: Эрдоган в тренде?

Перебранка с Макроном показывает нам ещё два вектора, связанных с внешней политикой Турции.

"Первый: Турция провозглашает себя лидером исламского мира, который способен защищать всех мусульман и готов это делать даже в отношениях с крупнейшей европейской державой, Францией. Второй: такое поведение вполне вписывается в эмоциональную и в ценностно-ориентированную мировую политику, в которую, судя по всему, входит сейчас всё мировое сообщество", — комментирует Аватков.

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