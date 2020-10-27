Эрдоган назвал европейских лидеров во главе с Макроном фашистами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона и других европейских лидеров, в "поборничестве исламофобии" назвав их "фашистами".

Резкое высказывание Эрдогана последовало в ответ на резкие комментарии Макрона по поводу радикального ислама после обезглавливания учителя Сэмюэля Пати в Париже.

Выступая из президентского дворца в Анкаре, Эрдоган заявил, что Макрон поощряет исламофобию в огромных масштабах и обвиняет в этом других европейских глав государств.

"В настоящее время мусульмане подвергаются линчеванию, аналогичному тому, что проводилось против евреев в Европе до Второй мировой войны. Европейские политики теперь должны сказать "стоп" кампании ненависти, возглавляемой Макроном., я кричу отсюда: вы фашисты, вы - звено в цепи нацизма.", — добавил Эрдоган.

Эрдоган также повторил свои предыдущие замечания относительно психического здоровья Макрона, и призыв к бойкоту французских товаров.

К слову, напомним, что турецкий лидер не одинок в своих оценках происходящего в Европе. Как рассказывала "Правда.Ру", в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что французский президент "решил поощрять исламофобию, нападая на ислам, а не на террористов, совершающих насилие, будь то мусульмане, белые сторонники превосходства или нацистские идеологи".

Хан также опубликовал фотографию своего письма генеральному директору Facebook Марку Цукербергу с просьбой запретить исламофобский контент.