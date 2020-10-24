В Москву 24 октября должен прибыть премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмин Нгребада с рабочим визитом.
Об этом рассказал российский посол в ЦАР Владимир Титоренко.
Нгребада намерен провести ряд встреч с членами кабинета министров России. По словам Титоренко, в скором времени РФ может отправить дополнительные отряды военных инструкторов в ЦАР для обучения местных военнослужащих.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".