В Москве ожидают прибытия премьер-министра ЦАР

В Москву 24 октября должен прибыть премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмин Нгребада с рабочим визитом.

Об этом рассказал российский посол в ЦАР Владимир Титоренко.

Нгребада намерен провести ряд встреч с членами кабинета министров России. По словам Титоренко, в скором времени РФ может отправить дополнительные отряды военных инструкторов в ЦАР для обучения местных военнослужащих.