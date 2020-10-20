Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе президента Франции.

О переговорах сообщили в пресс-службе Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом — варварским убийством французского учителя. В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", — сказано в сообщении.