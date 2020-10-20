Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного выступления перед Верховной радой заявил, что Донбасс будет реинтегрирован "безопасно".
По словам украинского лидера, после завершения боевых действий будет введён "переходный период". Однако в Донецкой народной республики слова Зеленского восприняли как очередной пиар.
"Мы все хорошо знаем, чего стоят заявления Зеленского. По большому счету — это пиар, далекий от реальности и здравого смысла", — заявила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.