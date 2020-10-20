В ДНР оценили заявление Зеленского о реинтеграции Донбасса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного выступления перед Верховной радой заявил, что Донбасс будет реинтегрирован "безопасно".

По словам украинского лидера, после завершения боевых действий будет введён "переходный период". Однако в Донецкой народной республики слова Зеленского восприняли как очередной пиар.