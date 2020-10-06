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Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до 31 января

Власти Италии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 до 31 января 2021 года, сообщает РИА "Новости".

Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до 31 января

Министр здравоохранения страны Роберто Сперанца отметил, что решения правительства должны быть нацелены на осмотрительность и осторожность.

"Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Считаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем", — заявил он.

Первое постановление о введении режима ЧС в Италии было принято 31 января, когда в стране были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. 31 июля было принято решение продлить режим до 15 октября.

В некоторых других странах Европы тоже наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Например, в Чехии после почти шестимесячного перерыва на 30 дней установили режим ЧС из-за распространения COVID-19.

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