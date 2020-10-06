Власти Италии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 до 31 января 2021 года, сообщает РИА "Новости".
Министр здравоохранения страны Роберто Сперанца отметил, что решения правительства должны быть нацелены на осмотрительность и осторожность.
"Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Считаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем", — заявил он.
Первое постановление о введении режима ЧС в Италии было принято 31 января, когда в стране были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. 31 июля было принято решение продлить режим до 15 октября.
В некоторых других странах Европы тоже наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
Например, в Чехии после почти шестимесячного перерыва на 30 дней установили режим ЧС из-за распространения COVID-19.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.