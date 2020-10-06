Карабах не будет просить перемирия

Несмотря на продолжающиеся в Нагорном Карабахе военные действия, сопровождающиеся потерями людей и техники, в Степанакерте не станут запрашивать перемирие.

Об этом сообщил глава парламента НКР Артур Товмасян.

"Уважаемые соотечественники, оставайтесь стойкими. Мы не будем просить перемирия", — подчеркнул он.

По мнению руководства НКР, виноватыми в ситуации нужно считать власти Азербайджана, а также представителей Турции, которые подогревают конфликт и обещают в том числе военную помощь.

Ранее с критикой "турецкой линии" по Карабаху также выступил глава Ирана Башар Асад. Политик прямо обвинил президента Турции в разжигании конфликта и сообщил, что тот "подстрекал" воюющие стороны.