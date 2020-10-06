Несмотря на продолжающиеся в Нагорном Карабахе военные действия, сопровождающиеся потерями людей и техники, в Степанакерте не станут запрашивать перемирие.
Об этом сообщил глава парламента НКР Артур Товмасян.
"Уважаемые соотечественники, оставайтесь стойкими. Мы не будем просить перемирия", — подчеркнул он.
По мнению руководства НКР, виноватыми в ситуации нужно считать власти Азербайджана, а также представителей Турции, которые подогревают конфликт и обещают в том числе военную помощь.
Ранее с критикой "турецкой линии" по Карабаху также выступил глава Ирана Башар Асад. Политик прямо обвинил президента Турции в разжигании конфликта и сообщил, что тот "подстрекал" воюющие стороны.
"Он [Эрдоган] поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — отметил Асад.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.