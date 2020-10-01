Столтенберг: Грузия должна быть готова к вступлению в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию подготовиться к вступлению в военный блок.

Во вторник премьер-министр бывшего Советского государства Георгий Гахария находился в Брюсселе, чтобы обсудить более тесное сотрудничество.

Напомним, что попытки Грузии вступить в НАТО начались в 2005 году, всего через шесть лет после того, как она вышла из ОДКБ. Интеграция этой страны рассматривается лидерами НАТО как имеющая существенные стратегические преимущества, включая дополнительные черноморские порты вблизи России. В текущем году Тбилиси провело совместные с НАТО учения в Черном море.

"Я призываю Грузию продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО и подготовки к членству", - заявил Столтенберг. - Это важно и для Грузии, и для НАТО."

Генсек также отметил, что блок "поддерживает территориальную целостность Грузии", призывая северного соседа России "прекратить свое признание регионов Абхазии и Южной Осетии":

"Абхазия и Южная Осетия - это два де-факто государства, признанные большинством стран мира частью Грузии. На сегодня же эти два региона фактически оккупированы Москвой».

Что думают по этому поводу в России

Комментируя данное выступление, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что потенциальное вступление Грузии в НАТО означает, что НАТО видит в России своего главного противника.