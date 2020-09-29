Журналисты издания The Wall Street Journal проанализировали ситуацию в Белоруссии и сделали вывод: Москве выгодно, чтобы президентом остался Лукашенко.
В этом случае российские власти смогут "прощупать" одно из наиболее "слабых мест" в обороне НАТО — так называемый Сувалкский коридор.
Сувалкский коридор представляет собой кусок польско-литовской границы, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. Если в этом районе со стороны Белоруссии в рамках "поддержки Лукашенко" начнут строить российские военные базы, то баланс сил в регионе покачнется — и Россия получит преимущество.
"Этот район считается самым слабым местом НАТО", — отмечают журналисты The Wall Street Journal.
С ними согласен и бывший командир сил НАТО, а ныне — генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
"Сувалкский коридор был бы более спокойным местом, если бы в Белоруссии не было российских войск", — отметил Ходжес.
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