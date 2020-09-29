The Wall Street Journal: Лукашенко поможет России сдерживать НАТО

Журналисты издания The Wall Street Journal проанализировали ситуацию в Белоруссии и сделали вывод: Москве выгодно, чтобы президентом остался Лукашенко.

В этом случае российские власти смогут "прощупать" одно из наиболее "слабых мест" в обороне НАТО — так называемый Сувалкский коридор.

Сувалкский коридор представляет собой кусок польско-литовской границы, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. Если в этом районе со стороны Белоруссии в рамках "поддержки Лукашенко" начнут строить российские военные базы, то баланс сил в регионе покачнется — и Россия получит преимущество.

"Этот район считается самым слабым местом НАТО", — отмечают журналисты The Wall Street Journal.

С ними согласен и бывший командир сил НАТО, а ныне — генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.