"Дорожные карты" Союзного государства: новые подробности

По данным телеграм-паблика "Наводка", центр "Квадрат" в своей рассылке опубликовал рассказ источника в государственном СМИ Белоруссии о "дорожных картах" по интеграции с Россией.

Как отмечают авторы, "формальной потери суверенитета и объединения в единое государство в них нет".

"Нет, там нет нового государства, суверенитет остается. Но. Российский рубль как единая валюта, центр эмиссии в Москве Единое управление силовыми структурами и войсками, юридически через 2 центра управления, фактически из Ставки в Москве. Приватизация, продажа, модернизация и закрытие предприятий в Беларуси господами из Москвы. Конституционная реформа как в России, а потом здорово после единый парламент с перевыборами", — цитируют администраторы источник. "Формально суверенитет сохранен, а в реальности сами видим что ….",- констатируется в материале.

Напомним, что тема Союзного государства обсуждалась как в политических кругах, так и среди населения достаточно давно. Однако политологи отмечают: при текущей ситуации в Белоруссии жители вряд ли захотят смены одной "вертикали" на другую, а для России сейчас важнее решать собственные экономические проблемы.

При этом исторически между странами достаточно высокая степень интеграции: примерно 50% белорусского товарооборота обеспечивается через поставки из РФ, а общий его объем составляет примерно 35 млрд долларов.

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