Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум:

к их ближайшей встрече "восстановить осквернённое захоронение воинов УПА* на горе Монастырь возле села Верхрата".

Об этом проинформировал Офис президента Украины.

О чем речь

Историческую сводку озвучил украинский блогер Анатолий Шарий. Он уверен, что "герои УПА*", чью могилу требует "привести в порядок" Зеленский, совершили настоящее преступление — геноцид против польского народа.

"Захоронены там люди, которые участвовали в так называемом рейде УПА* на пассажирский поезд на маршруте "Белжец" (нацистский концентрационный лагерь смерти) — Рава-Русская. Воины УПА, которые похоронены в этой могиле, остановили поезд и начали убивать пассажиров, предварительно отделив украинцев и немцев, которые там ехали, от поляков. И поляков, просто по принципу, что у них национальность — поляки, начали убивать. В общей сложности "герои" убили более 70 мирных граждан, из них — 33 женщины. Их тела были обезображены до неузнаваемости. Фамилии всех погибших известны", — рассказал Шарий.

Что это было?

Как отмечает политолог Владимир Корнилов, политический обозреватель РИА Новости, "памятник бойцам УПА никто и не осквернял":

"Там было написано, что тут похоронены бойцы УПА, которые погибли в бою с НКВД, что оказалось неправдой. А у поляков закон принят: надпись должна соответствовать правде. Они эту надпись просто ликвидировали. Кстати, в Польше было демонтировано множество памятников этническим украинцам, например, памятник лейтенанту Советской армии Ивану Гончаренко, освобождавшему Прагу. Но Зеленский звонит по поводу боевиков УПА! Это главная тема украинско-польских отношений", — сказал Корнилов.

Олег Морозов, член комитета СФ РФ по международным делам, профессор РЭУ им. Плеханова, уверен, что у Зеленского "всё в порядке с головой":

"Зеленский уже перестал быть президентом всей Украины и всех украинцев. Он чётко сосредоточил свою базу будущую политическую на той части украинского общества, которая пробандеровская. Которая одобряет вот этих вот бандитов и убийц, которые там лежат в польской земле. Он такой выбор сделал и ведёт себя сообразно этому — пробует на этот нацистский зуб современную Европу", — пояснил Морозов.

*запрещена на территории РФ

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