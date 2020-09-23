Die Welt: к войне не готовы ни Россия, ни НАТО

Немецкое издание Die Welt проанализировало текущую ситуацию вокруг Белоруссии и пришло к выводу: в случае вооруженных столкновений ни Россия, ни НАТО окажутся к ним не готовы.

По мнению экспертов Die Welt, Белоруссия очень долго была "буферной зоной" для РФ и ЕС, поскольку сохраняла нейтралитет. Однако "крен" в сторону России в совокупности с ухудшением отношений по линии "Москва — Брюссель" может привести к весьма необычным исходам. В их числе — атака силами Белоруссии блока НАТО.

"Против РФ уже в ближайшие дни могут быть введены экономические санкции. На этом фоне Путин может приказать Лукашенко захватить участок Польши и Литвы, который отделает Калининградскую область от России. К такому развитию событий блок НАТО не готов", — сообщается в издании.

При этом Москва пока не желает использовать свои силы для подавления протестов в Белоруссии, а в НАТО отдают себе отчет в невозможности защиты Прибалтики, отмечают в Die Welt. Поэтому руководство России, по мнению издания, скорее будет работать по схеме "гибридных войн", разжигая конфликты в странах типа Болгарии и Сербии.