Киев: Донбасс может стать свободной экономической зоной

Украинские власти продумывают схему создания в Донбассе особой экономической зоны. Такой информацией поделился замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Витольд Фокин.

По словам Фокина, работа над документами идет очень активно, а в совокупности программа будет работать на привлечение инвестиций в регион. При этом будет обеспечена их безопасность.

Особый интерес вызывает работа по оформлению земель: они останутся в госсобственности, но в пользование их смогут получить даже представители иностранных инвесторов.

"Это не аренда, это именно суперфиция. Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже имеет право передавать эту землю как наследство", — разъяснил механизм Фокин.

Работа над ОЭЗ — часть пакета документов по "переходному периоду" для Донбасса. Вице-премьер Украины Алексей Резников отметил: особой частью станет работа над "переходным правосудием".