За годы независимости Украина потеряла около 20 миллионов жителей. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, население страны сократилось с 52 до 32 миллионов человек, если учитывать жителей Крыма и Донбасса.
"В 1991 году на Украине было 52 миллиона жителей. Сейчас, по хитрым подсчётам украинских чиновников, основанным на потреблении хлеба, молока, мяса, украинцев осталось 37 миллионов. Считают, конечно, с Донбассом, с Крымом. Если без них, остаётся 32 миллиона. Куда делись ещё 20 миллионов граждан за 30 лет независимости Украины?" — отметил Азаров.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.