За годы независимости Украина потеряла 20 миллионов жителей

За годы независимости Украина потеряла около 20 миллионов жителей. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, население страны сократилось с 52 до 32 миллионов человек, если учитывать жителей Крыма и Донбасса.