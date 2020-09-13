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В Австрии снова разгулялся коронавирус

Глава Австрии выступил с официальным обращением к жителям. Он заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По этой причине необходимо быть максимально осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

"Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день", — сказал канцлер Себастьян Курц.

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