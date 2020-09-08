Литва и Польша больше не могут быть партнёрами РБ - эксперт

Ни Литва, ни Польша больше не могут быть партнёрами Белоруссии из-за их враждебного отношения как к стране вообще, так и к её руководству в частности. Поэтому белорусские власти вовремя начали переброску своих грузов из европейских портов в российские.

Такое мнение высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководитель магистерской программы "Исследования Балтийских и Северных стран" в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) Николай Межевич.

"Рассматривать Литву как серьезного партнера Александр Лукашенко не будет, потому что Литва — не только недружественное государство по отношению к Белоруссии, но Литва — еще демонстративно враждебное государство по отношению к самому Лукашенко. Поэтому я надеюсь, что совместная работа, которую начало правительство России и Белоруссии сейчас, приведёт к какому-то результату. Здесь важна гибкость и деликатность с российской стороны, важно также и понимание белорусской стороной, что на сегодняшний день у республики нет друзей, кроме как на Востоке. В какой степени Белоруссия заинтересована в том, чтобы на свои же деньги финансировать уничтожение собственной страны? Я думаю, что в небольшой", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что вопрос переброски белорусских грузов в российские порты поднимался пять лет назад. Но тогда, как, впрочем, и сейчас, это было невыгодно Белоруссии. Однако сейчас выгоду власти страны видят не только в деньгах, но большей частью — в поддержке.