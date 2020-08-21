Цепкало: мы будем призывать мир признать Тихановскую президентом

Белоруссия может прийти к системе двоевластия. Такой прецедент создан в Венесуэле, значит, это реально.



Об этом заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Он подчеркнул, что оппозиция продолжит призывать мир признать Светлану Тихановскую президентом.

"Мы как раз и пытаемся убедить мировое сообщество, продолжаем это делать, что ее надо признать несмотря ни на что. Что ситуация Венесуэлы, когда создалось двоевластие, эта ситуация для Белоруссии будет, возможно, по-другому сценарию разворачиваться. Но такой прецедент был создан", - пояснил беглый политик.

Напомним, что в январе 2019 года на выборах президента Венесуэлы победил Николас Мадуро. После его присяги в стране начались массовые протесты. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя главой государства. Его признали США и некоторые западные страны. А вот Россия, Китай, Турция и ряд других стран признала легитимность Мадуро.

Сама Светлана Тихановская, по словам Цепкало, испытывает большой стресс, поэтому сторонники с ней регулярно общаются и поддерживают. Политик отметил, что Тихановскую необходимо признать президентом, чтобы было понятно, кому Лукашенко должен передать власть.

Напомним, что на Валерия Цепкало в Белоруссии завели уголовное дело о взяточничестве. Он объявлен в розыск в России и на родине.