Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться во внутренних делах государства.
"Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит, нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными", — заявил глава российского МИД.
Речь идёт о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина", — утверждает Лавров.
"И не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику: "или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой"…
"Я убеждён, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации. Я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу, я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто не доволен по тем или иным причинам результатами выборов", — добавил министр.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.