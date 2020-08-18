В Германии начинается суд по делу о сексуальном насилии над детьми

Крупнейшее расследование по делу о педофилии завершено в Германии.

В Кельне начинается судебный процесс над предполагаемым организатором интернет-сети для педофилов, 43-летним жителем города Бергиш-Гладбах, который, помимо этого обвиняется в сексуальном насилии над своей маленькой дочерью.

По данным полиции, десятки тысяч людей просматривали порнофотографии, которые обвиняемый разместил на сервере швейцарской службы безопасных сообщений Threema. Расследование вывело правоохранителей на несколько десятков предполагаемых педофилов. В некоторых онлайн-чатах одновременно участвовало до 1800 человек.

Фигурантами дела в суде будут 87 подозреваемых, которые проживают во всех 16 немецких Штатах.

Сообщается, что 50 детей в возрасте от трех месяцев до 15 лет были изъяты у родителей-насильников.

Немецкие СМИ сообщают, что 130 следователей все еще прочесывают терабайты видео и графических файлов по этому делу.

По юридическим причинам полное имя Йорга Л. не было названо, и в целях защиты его маленькой дочери. Его показания и показания его жены будут даны за закрытыми дверями. Ожидается, что суд продлится 11 дней, а Йоргу Л может грозить 15 лет тюрьмы.