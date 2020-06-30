В Германии раскрыли масштабную онлайн-сеть педофилов

В Германии сотрудники киберполиции вычислили закрытую интернет-группу педофилов, в которой состояли около 30 тысяч человек. Сообщество удалось обнаружить в процессе расследования других преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц.

Все началось с дела 27-летнего солдата, которого осудили на 10 лет тюрьмы за то, что он насиловал детей.

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчине необходимо лечение. После этого было еще несколько громких дел, связанных с насилием пасынков. Оказалось, что все преступники состояли в этой закрытой-группе.

Педофилы записывали шокирующие видео и выкладывали их в группе.

"Я не рассчитывал на такую степень жестокого обращения с детьми в интернете", — прокомментировал преступление министр юстиции Питер Бейзенбах.

Сотрудники полиции устанавливают личности жертв. Известно, что 70 детям была оказана психологическая помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уфимец "разобрался" с насильником малолетних мальчиков.

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